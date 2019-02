الشرطة الهولندية تطلق النار على شخص قرب بنك في أمستردام

أمستردام — سبوتنيك. وأضافت الوكالة أن الشرطة تلقت بلاغا أن هناك رجلا يحمل سلاحا ناريا يسير حول مصرف نيدرلانشيه".

وتابعت، "رجال الشرطة أطلقوا النار عليه. وأصيب أحد المارة في حادث الاشتباك أيضا".

​وكان الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية الهولندية "دي تيلغراف"، ذكر أن "هناك الكثير من رجال الشرطة. وتم إغلاق الشارع المؤدي إلى بنك نيديرلاندسشي، بعد سماع إطلاق نحو 20 رصاصة، وأكدت الشرطة أنها أصابت شخص بالقرب من البنك."