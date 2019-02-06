طالبان: لا يوجد اتفاق بعد حول جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

أعلن رئيس وفد "طالبان" إلى محادثات الأطراف الأفغانية في موسكو، شير محمد عباس ستانيكزاي، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد اتفاق بعد، حول الجدول الزمني لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

موسكو — سبوتنيك. وقال ستانيكزاي للصحفيين "يجب على القوات الأمريكية، أن تغادر في أقرب وقت ممكن، والوقت غير محدد بعد، لا يوجد اتفاق، نحن نتفاوض".

© REUTERS / REUTERS TV ترامب يكشف عن محادثات مع "طالبان" في أفغانستان

وأفاد عضو آخر في الوفد المشارك خلال مؤتمر حول التسوية الأفغانية بموسكو، في وقت سابق، بأن الأمريكيين قد وعدوا بسحب نصف قواتهم من أفغانستان بحلول نهاية نيسان/ أبريل المقبل.

هذا وتستضيف العاصمة الروسية موسكو، خلال يومي 5- 6 شباط/ فبراير الجاري، مؤتمراً حول أفغانستان، ينظم بمبادرة من الجالية الأفغانية في روسيا، ويضم أعضاء الجاليات الأفغانية في إيران، وباكستان، ورابطة الدول المستقلة، إلى جانب سياسيين وناشطين من أفغانستان.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، من جانبها، أن هذا المؤتمر ينظم من قبل الجالية الأفغانية ولا يعد اجتماعاً بصيغة موسكو للمشاورات.

وبغية التوصل إلى إحلال سلام في أفغانستان، استضافت عدة دول اجتماعات بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، واستضافت روسيا، في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الجلسة الثانية لـ"صيغة موسكو" المعنية بالمشاورات لإيجاد سبل لإطلاق حوار أفغاني — أفغاني مباشر.

يشار في هذا الصدد إلى أنه تعقد اجتماعات حالياً، بين حركة "طالبان" والولايات المتحدة تتركز حول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، تستضيفها قطر.