بولتون يبحث مع وزير الخارجية الهنغاري مواجهة النفوذ الروسي

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الخميس، أنه التقى مع وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو.

موسكو- سبوتنيك. وكتب بولتون على "تويتر": "لقد بحثا التعاون في مجال الدفاع، وتنويع مصادر الطاقة، وكذلك مواجهة النفوذ الروسي الكارثي، والحفاظ على دعمنا الصلب لحلف الناتو".

ويشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيزور هنغاريا الأسبوع المقبل.