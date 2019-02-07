بومبيو: نأمل بأن لا تعتمد فنزويلا بعد تغير السلطة على روسيا وكوبا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، عن أمله، بأن تتخلى فنزويلا بعد تغير السلطة، عن الاعتماد على روسيا وكوبا.

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير لقناة "فوكس بيزنس" الأمريكية: "روسيا بالفعل موجودة هناك (في فنزويلا) وكوبا كذلك. ونأمل بشدة أنه بعد تغيير السلطة هناك بشكل سلمي، وهذا هدفنا النهائي، حينها سيريد شعب فنزويلا أن يكون مستقلا سياديا، ولا يعتمد على الكوبين والروس في الأمن أو في الرفاهية الاجتماعية".

© REUTERS / Manaure Quintero فنزويلا ترحب بمبادرة الأوروغواي والمكسيك لرعاية حوار داخلي

هذا وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا.

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات وصرح وزير الخارجية الفرنسي، إيف لو دريان، يوم الاثنين المنصرم، أن غوايدو لديه الصلاحية بتنظيم انتخابات جديدة في فنزويلا. وأعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن غوايدو هو الشخص الذي نتوقع منه أن يبدأ العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن، بدورها أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، مارغو والستروم، أن بلادها تعترف بغوايدو رئيسا شرعيا مؤقتا، كما أعلن كل من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ووزير الخارجية البريطاني جيمي هانت، إضافة إلى المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الاعتراف بغوايدو رئيسا انتقاليا.

وأيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا والعديد من الدول شرعية مادورو.