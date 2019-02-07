رئيس هيئة الأركان الإيرانية: لا مساومة بشأن برنامجنا الصاروخي ونرفض التهديدات الأمريكية

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن تهديدات الاستكبار لن ترهب إيران للمساومة حول قدراتها الدفاعية والصاورخية.

وذكرت وكالة "فارس" التركية، أن تصريح باقري، جاء اليوم الخميس، خلال استقباله عددا من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين لدى إيران.

وأضاف رئيس الأركان أت إيران لها دور رئيسي في المنطقة، قائلا "أنه وفي الوقت الذي واجهت منطقة غرب آسيا سلسلة من الأزمات العسكرية والأمنية والإرهابية، وفي الوقت الذي يواصل فيه الكيان الصهيوني اعتداءاته العسكرية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم والأعزل وضد الدول الجارة، مثل لبنان وسوريا وفي حين يواجه اليمن حربا مفروضة ومدمرة ويعيش الشعب اليمني في أسوأ الظروف الاقتصادية والأمنية والصحية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبأت طاقاتها وإمكانياتها لمواجهة الإرهاب في ساحات القتال والتصدي لجرائم "داعش" التي تفوق التصور وبتواجدها الاستشاري في ساحات المواجهة في العراق وسوريا وتقديم الشهداء في هذا الطريق قد قدمت خدمة كبرى لأمن غرب آسيا بل للبشرية كلها".

وأشار إلى أن "إيران تمكنت إلى جانب القوات المسلحة العراقية والسورية من قصم ظهر "داعش" ومنع تقدمه إلى الدول الأخرى وحتى أوروبا".