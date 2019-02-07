فضائح جنسية وعنصرية تلاحق سياسيين أمريكيين كبار

تصاعدت الأزمة السياسية في ولاية فرجينيا الأمريكية بعدما اعترف النائب العام في الولاية مارك هيرينغ بأنه لوّن وجهه باللون الأسود في حفل جامعي في الثمانينيات، ليصبح ثالث سياسي رفيع من الحزب الديمقراطي في هذه الولاية تلاحقه فضيحة ما.

وإلى جانب هيرينغ، يكافح حاكم الولاية رالف نورثام لحماية حياته السياسية بعد أن ظهرت الأسبوع الماضي صورة عنصرية نشرت بكتاب مدرسي سنوي يعود لعام 1984. وبالإضافة إلى الاثنين، يسعى نائب حاكم الولاية لدحض مزاعم بالتحرش الجنسي.

وحسب "رويترز"، اعترف هيرينغ (57 عاما) في بيان بأنه لوّن وجهه باللون الأسود في حفل أقيم عام 1980 حيث كان يتقمص شخصية مغني راب.

أما نورثام (59 عاما) فقد أقر، الأسبوع الماضي، بأنه لون وجهه عام 1984 تقمصا لشخصية مايكل جاكسون. وجاء اعترافه هذا بعدما نشر موقع إخباري محافظ صورة يوم الجمعة من كتاب مدرسي سنوي في ذات العام وقد ظهر فيها شخص لون وجهه باللون الأسود واقفا بجوار آخر يرتدي زيا لحركة (كو كلوكس كلان) العنصرية البيضاء.

وبعد أن قال نورثام في البداية إنه كان أحد الشخصين اللذين في الصورة تراجع عن روايته وقال إنه لم يكن هذا ولا ذاك.

© REUTERS / Aaron Bernstein حاكم ولاية فرجينيا رالف نورثام يحتفل مع جاستن فيرفاكس النائب العام ومارك هيرينغ بعد الفوز في الانتخابات

من جهة أخرى تفجرت أمس الأربعاء فضيحة محورها نائب الحاكم جاستن فيرفاكس (39 عاما)، الذي سيخلف نورثام إذا استقال، إذ اتهمته امرأة بالتحرش بها جنسيا في المؤتمر العام للحزب الديمقراطي في 2004.

وهذا الجدل المثار حول أعلى ثلاثة سياسيين منتخبين في الفرع التنفيذي من الإدارة في فرجينيا يثير احتمال أن يفقد الديمقراطيون تلك المناصب العليا.