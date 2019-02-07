بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية... عفو عام في إيران

أعلن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، الإفراج عن عدد كبير من السجناء، وتخفيض عقوبة عدد آخر، بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، التي اندلعت عام 1979 وأسقطت حكم الشاه.

© AFP 2018 / Str إيران تعرض صاروخ باليستي جديد في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لخامنئي، اليوم الخميس، أن "المرشد الأعلى الإيراني وافق على العفو وتخفيض عقوبة عدد كبير من المدانين في السجون الإيرانية، وذلك بمناسبة عشرة الفجر المباركة (1-11 شباط/ فبراير والذكرى السنوية الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في الـ11 شباط/ فبراير".

وتابع الموقع أن القرار يأتي "من منطلق الرأفة الإسلامية، عن عدد كبير من المحكومين من قبل المحاكم العامة والثورية والمنظمة القضائية للقوات المسلحة ومنظمة التعزيرات الحكومية، الذين توفرت فيهم الشروط اللازمة للاستفادة من العفو أو خفض العقوبة".

وأشار إلى أن "الإعلان سيتم لاحقا عن تفاصيل قرار الموافقة على طلب العفو أو خفض العقوبة عن هؤلاء السجناء".

ولم يتضح بعد إن كان من بين السجناء الذين سيحصلون على العفو مئات ممن تقول جماعات حقوقية إنهم مسجونون بسبب جرائم سياسية.

واعتقلت قوات الأمن الإيرانية عدة مواطنين مزدوجي الجنسية من الولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وكندا وفرنسا في الأعوام الماضية وأودعتهم السجن بتهم تشمل التجسس والتعاون مع حكومات معادية.