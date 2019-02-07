بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية... عفو عام في إيران

وتابع الموقع أن القرار يأتي "من منطلق الرأفة الإسلامية، عن عدد كبير من المحكومين من قبل المحاكم العامة والثورية والمنظمة القضائية للقوات المسلحة ومنظمة التعزيرات الحكومية، الذين توفرت فيهم الشروط اللازمة للاستفادة من العفو أو خفض العقوبة".
وأشار إلى أن "الإعلان سيتم لاحقا عن تفاصيل قرار الموافقة على طلب العفو أو خفض العقوبة عن هؤلاء السجناء".
ولم يتضح بعد إن كان من بين السجناء الذين سيحصلون على العفو مئات ممن تقول جماعات حقوقية إنهم مسجونون بسبب جرائم سياسية.
واعتقلت قوات الأمن الإيرانية عدة مواطنين مزدوجي الجنسية من الولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وكندا وفرنسا في الأعوام الماضية وأودعتهم السجن بتهم تشمل التجسس والتعاون مع حكومات معادية.
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