قوة مهام مشتركة تركية - أمريكية لتنسيق الانسحاب من سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، تشكيل قوة مهام مشتركة بين أنقرة وواشنطن، بهدف تنسيق انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية.

وقال أوغلو خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأمريكية واشنطن إنه سيتم تقييم المقترحات المتبادلة للطرفين، من أجل إتمام مرحلة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا دون حدوث مشاكل، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وأكد وزير الخارجية التركي "الوفد التركي كان أمس في واشنطن وتم الاتفاق على تشكيل قوة مهام مشتركة لتنسيق الانسحاب الأمريكي من سوريا، وكنت قد بحثت مع نظيري الأمريكي مايك بومبيو هذا الأمر، والأخير أبدى إيجابية للمقترح، والقوة ستكون معنية فقط بتنسيق الانسحاب".

© Sputnik . Fuad Safarov جاويش أوغلو: أمريكا تواجه صعوبات في الانسحاب من سوريا

ونوه جاويش أوغلو إلى وجود نوع من السرعة في تطبيق خارطة الطريق حول منبج السورية، رغم الظروف الجوية السيئة.

كما أكد على ضرورة عدم السماح للإرهابيين أو للموالين للدولة السورية، بملئ الفراغ الذي سيحدث جراء خروج القوات الأمريكية من الشمال السوري.

وأضاف وزير الخارجية التركي "إرهابيو حزب العمال الكردستاني ما زالوا داخل منبج، داعيا إلى ضرورة إخراجهم من هذه المنطقة".

وأشار أوغلو إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تضع الأكراد وإرهابيي حزب العمال الكردستاني في خانة واحدة، وأن تصرف واشنطن هذا، قد يكون عمدا أو سهوا".

وفي الإجابة عن سؤال حول المنطقة الآمنة المزمعة في شمال سوريا، قال أوغلو "إن كان المقصود بالمنطقة الآمنة، هو إنشاء منطقة عازلة للإرهابيين، فإن تركيا سترفض هذه الخطوة".

وتطرق أوغلو إلى اجتماع المجموعة المصغرة حول سوريا التي تضم أيضا ألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقال في هذا الخصوص "بعض الدول الأعضاء في المجموعة المصغرة، تتعامل مع حزب العمال الكردستاني "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي أكثر من واشنطن، ونحن ندرك هذا، ويهدفون لحماية هذا التنظيم، لكن أنقرة تنسق مع واشنطن وموسكو، واستقرار سوريا يهمنا أكثر من الجميع، ونرحب بأية مبادرة إيجابية من أوروبا".