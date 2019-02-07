خبير روسي: السويد تختلق تقارير مزعومة حول التهديدات الروسية للغرب

تحدث مدير معهد القضايا السياسية، ألكسندر شبونت، لإذاعتنا قائلا: إن السويد تشير دائما إلى "التهديد العسكري الروسي المفترض"، لتعزيز إمكاناتها العسكرية.

وتابع شبونت "مع العلم أن السويد مترفعة جدا عن تلك البلدان التي تتميز بهذه الخصوصية الجيوسياسية لذلك هي أبعد ما تكون عن هذا التهديد الخارجي".

Ministry of Defense of the Russian Federation لعبة الحرب الباردة... الولايات المتحدة تستعد لاختبار روسيا في القطب الشمالي

وعلق المعهد السويدي للدراسات العسكرية والدفاعية في تقرير له عن نشاط روسيا العسكري، حيث اعتبر أن كل الإشارات والتحركات العسكرية تدل على استعداد الجيش الروسي لحرب ما.

فوفقا للمحللين في التقرير السويدي، فإن روسيا لطالما كانت تولي اهتماما كبيرا بمسائل فض وحل النزاعات بالطرق السلمية وعبر المفاوضات، لكن اليوم تغيرت الأولويات الروسية وباتت تعتمد أكثر على التدريبات العسكرية لجيشها ما يدل على نيتها العسكرية في حل القضايا المستقبلية.

والتقرير نفسه ليس جديدا، إذ يمكن تذكر عمليات البحث التي لا تعد ولا تحصى عن الغواصات الروسية قبالة سواحل السويد، وفضائح التجسس التي تظهر أيضا من وقت إلى آخر بزعم وجود "عملاء روس" لذلك التقرير في محتواه يعكس الخط العام لسلوك الإدارة السويدية فيما يتعلق باختلاق التهديد العسكري المزعوم.