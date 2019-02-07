أميرال يتحدث عن استعداد الجيش الأمريكي لحماية الدبلوماسيين في فنزويلا

أعلن الأميرال المسؤول عن قيادة القوات الأمريكية في أمريكا الجنوبية، اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي مستعد لحماية العسكريين الأمريكيين ومنشآت بلاده الدبلوماسية في فنزويلا إذا لزم الأمر.

وقال الأميرال كاريج فولر، قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، في جلسة بلجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ "نحن على استعداد لحماية العسكريين والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية إذا لزم الأمر"، وفقا لوكالة "رويترز".

© Sputnik . Grigory Sysoev موسكو: أمريكا تحضر سيناريوهات لتغيير السلطات في فنزويلا باستخدام القوة

ولم يورد تفاصيل بشأن الكيفية التي قد يرد بها الجيش الأمريكي.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم عدد كبيرمن الدول الأوروبية. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده. كما اتهم مادورو الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، كما اتهم رئيس البرلمان خوان غوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.