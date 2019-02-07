بالفيديو... إخلاء طائرة نرويجية تقل 169 راكبا بسبب تهديد

ذكرت الشرطة السويدية، اليوم الخميس، أنه جرى إخلاء طائرة تابعة لشركة "إير شاتل" النرويجية للطيران كانت تقل 169 راكبا فضلا عن الطاقم، عقب عودتها إلى مطار أرلاندا خارج ستوكهولم على أثر تلقيها تهديدا بتفجير قنبلة.

وقالت الشرطة في بيان "فرقة الكشف عن المتفجرات ستبدأ بعد قليل تفتيش الطائرة"؛ وفقا لـ "رويترز".

وأفادت صحيفة "ديلي إكسبريسن" بأن الركاب اضطروا للانتظار نحو ساعتين بعدما هبطت الطائرة في الساعة 11:14 صباحا (10:14 بتوقيت جرينتش) قبل السماح بنزولهم في مجموعات صغيرة.

وقالت الصحيفة إن الشرطة تجري مقابلات مع الركاب في إحدى حظائر الطائرات بالمطار.

وذكر التلفزيون السويدي أن الطائرة كانت تقل بعض أفراد فريق السباحة السويدي الذي كان متجها إلى فرنسا للمشاركة في منافسة ومعسكر تدريبي.

Norwegian flight #DY4321 from Stockholm to Nice returned to Stockholm because of a bomb threathttps://t.co/lszdEpGNwE pic.twitter.com/mETxxMgpct — Flightradar24 (@flightradar24) February 7, 2019

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق أن التهديد كان موجها لطائرة معينة. وأكدت شركة الطيران النرويجية أن التهديد كان يستهدف الرحلة (دي.واي 4321) من أرلاندا إلى نيس في فرنسا.