إیران تتوصل إلى صناعة طائرات دون طیار من الجیل الخامس

وأضاف العمید الطیار، عزیز نصیر زاده، أمس الخمیس، أنه قبل الثورة، كانت المعدات والتدریب والمستشارون العسكریون يأتون من خارج البلاد، مضیفا، في ذلك الوقت لم يكن مسموحا للخبراء والتقنیین حتى من الوصول إلى الطائرات لمعرفة المعدات المستخدمة فیها، وذلك بحسب وكالة "إرنا".
وتابع قائلا: "لقد عملنا على تحسین أسلحتنا السابقة وصنعنا أسلحة جدیدة، مطابقة لأحدث التقنیات، والتي لا یمكن ذكرها الآن بسبب القیود".
وصرح قائد سلاح الجو في الجیش، بأن "صناعة الطائرات في بلدنا تقدمت بشكل جید، وتم تطویرها في سلاح الجو لتحسین قدرات الجیل الثالث من الطائرات إلى الجیل الخامس".
وفیما یتعلق بقدرة الطائرات الإیرانیة من دون طیار، أشار العمید الطیار نصیر زاده إلى أن القوات المسلحة الإیرانیة هي من بین القوى الخمس الأولى في العالم.
وقال إن إیران أصبحت الآن مكتفیة ذاتیا في مجال الطائرات، وأضاف: بعض الدول الصدیقة طالبت بشراء طائرات دون طیار من إیران، ولا یوجد لدینا نقص في هذا الصدد.
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