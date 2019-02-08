إیران تتوصل إلى صناعة طائرات دون طیار من الجیل الخامس

أعلن قائد سلاح الجو في الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، أن إیران تمكنت من الحصول على التقنیات الحدیثة في العالم، بما في ذلك صناعة طائرات دون طیار من الجیل الخامس.

وأضاف العمید الطیار، عزیز نصیر زاده، أمس الخمیس، أنه قبل الثورة، كانت المعدات والتدریب والمستشارون العسكریون يأتون من خارج البلاد، مضیفا، في ذلك الوقت لم يكن مسموحا للخبراء والتقنیین حتى من الوصول إلى الطائرات لمعرفة المعدات المستخدمة فیها، وذلك بحسب وكالة "إرنا".

© Sputnik . Said Tsarnaev إيران تجري مناورات عسكرية في المحيط الهندي