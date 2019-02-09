السفير الروسي لدى كوريا الشمالية يتحدث عن قمة كيم جونغ أون مع بوتين

موسكو — سبوتنيك. وقال الدبلوماسي "هناك تفاهم أساسي مشترك فيما يتعلق بعقد اجتماع لزعيمي روسيا وكوريا الشمالية. الاهتمام بعقد مثل هذه القمة هو أمر متبادل. لدينا العديد من الأسئلة، التي تتطلب الدراسة واتخاذ القرار على أعلى مستوى".
ويُتوقع أن يلتقي كيم جونغ أون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أقرب وقت. وكشف إيغور مورغولوف، نائب وزير خارجية روسيا، أن القيادة الأمريكية عبرت لروسيا عن رجائها أن تساعد روسيا على وضع جدول أعمال المباحثات المتعلقة بنزع السلاح النووي في كوريا. وأكد نائب وزير الخارجية الروسي استعداد روسيا للمساهمة في مناقشة إجراءات وخطوات تهدف إلى حل القضية النووية وغيرها من القضايا التي تواجه شبه جزيرة كوريا.
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