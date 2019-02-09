مستشار ترامب يربط بينه وبين كيم كارداشيان

طلب روجر ستون، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من قاضية اتحادية، عدم منعه من الحديث عن قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وقال في طلب مقدم للمحكمة، إنه ليس في شهرة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، حتى يتطلب الأمر صدور مثل هذا القرار.

© NASA . مستشار ترامب يفضح أكبر غش في تاريخ البشرية

وقال ستون وهيئة الدفاع عنه للقاضية، إيمي برمان جاكسون، إن حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور تعطيه الحق في "الحديث كيفما يشاء"، ما لم يشكل ذلك "خطرا واضحا وحاليا" على سير المحاكمة.

ويواجه روجر ستون اتهامات بتقديم بيانات مغلوطة للكونغرس، وإخفاء معلومات واستمالة الشهود في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص، روبرت مولر، بشأن دور روسيا في الانتخابات الأمريكية، التي أجريت عام 2016، وما إذا كانت حملة ترامب تواطأت مع موسكو.

وظهر ستون (66 عاما) في الإعلام عدة مرات منذ إعلان الاتهامات الموجهة له شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وفي مقابلة أجرتها معه رويترز، قلل روجر من أهمية الاتهامات الموجهة له وقال إنها لا تنطوي على أي أكاذيب متعمدة.

كما هون روجر ستون في الطلب الذي قدمه أمس الجمعة إلى محكمة واشنطن الاتحادية من مخاطر حديثه للإعلام.

وقال إن المتابعين للسياسة الأمريكية عن كثب ربما يعرفونه لكنه "يكاد يكون معروفا على نطاق أوسع" بين الناس، مضيفا أنه لا يملك حسابا على "تويتر"، وبالتالي لا يوجد هناك من يتابعه مثل كيم كارداشيان، التي يصل عدد متابعيها إلى نحو 60 مليون شخص.

ولم يتضح موعد إصدار الحكم بشأن قرار منع ستون من الحديث للإعلام.