ارتفاع ضحايا انهيار مبنى إسطنبول إلى 17 شخصا وإنقاذ 14 من تحت الأنقاض

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في إسطنبول، إلى 17 شخصا.

وجاء ذلك في تصريحات صحفية، السبت، نقلتها وكالة (الأناضول) عقب تفقده جرحى الحادث الذي وقع الأربعاء المنصرم.

ولفت إلى وجود 13 مصابا حاليا، بينهم 7 يرقدون في العناية المشددة، اثنان منهم في حالة حرجة جدا.

كما أشار إلى مغادرة مصاب المشفى بعد تلقي العلاج.

وفجر السبت أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ارتفاع ضحايا انهيار المبنى إلى 16 قتيلا.

ارتفاع ضحايا انهيار مبنى في #إسطنبول إلى 17

وفق تصريح لوزير الداخلية التركي سليمان صويلوhttps://t.co/aevMJ0YfR8 pic.twitter.com/vAH0KHi5Ew — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 9, 2019

وأشار أن فرق الإغاثة تمكنت من إنقاذ 14 جريحا من تحت الأنقاض.

ومساء الأربعاء انهار مبنى مؤلف من 8 طوابق في منطقة قارطال بالشق الآسيوي من إسطنبول.

وتواصل فرق البحث والإنقاذ البحث أعمالها في المنطقة، فيما أطلقت نيابة إسطنبول العامة تحقيقا حول أسباب انهيار المبنى.