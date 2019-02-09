أميرة تواجه قائدا عسكريا والملك يتدخل

وقال موقع "فرنسا 24"، اليوم السبت 9 فبراير/شباط، إن سبب سحب ترشحها هو اعتراض القصر الملكي على دخولها الساحة السياسية، مشيرا إلى أن ترشحها كان سابقة في تاريخ العائلة الملكية منذ عام 1932.
وقال الحزب إنه قرر الامتثال للأمر الملكي، لمنع حدوث شيء غير مسبوق من قبل أحد أفراد الأسرة الملكية، وهو ممارسة السياسة، بينما قال القصر الملكي إن أفراد الأسرة المالكة فوق السياسة ولا يمكنهم تولي وظائف عامة لأن ذلك مخالف للدستور.
وكان من المقرر أن تنافس الأميرة أوبولراتانا، رئيس المجلس العسكري.
وتقود حزب "راكسا تشارت" مجموعة ثاكسين شيناواترا، الملياردير ورئيس الوزراء السابق المقيم في الخارج، وهو ما يعتبره الحرس القديم في القصر الملكي والعسكريون تهديدا للملكية.
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