بومبيو ومدير برنامج الأغذية العالمي يناقشان الوضع الإنساني في اليمن وفنزويلا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالاديانو، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التقى مدير برنامج الأغذية العالمي دافيد بيزلي، وناقش معه الوضع في فنزويلا واليمن.

© REUTERS / Khaled Abdullah "الغذاء العالمي" يعلن تقديم 7 ملايين طن مساعدات إلى اليمن

واشنطن — سبوتنيك . وقال بالادينيو، في بيان اليوم الأحد 10 فبراير / شباط: "الطرفان شددا خلال الاجتماع على ضرورة حل سياسي للنزاع في اليمن ، وناقشا تعاون الولايات المتحدة مع برنامج الأغذية العالمي الذي يهدف إلى تزويد مواطني البلاد بالأغذية"، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية جعلت يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

ووفقا للمتحدث باسم الخارجية تمت أيضا، مناقشة الظروف الإنسانية الصعبة، التي أجبرت ملايين الفنزويليين على الفرار من البلاد.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الجمعية الوطنية لفنزويلا، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد، أن العمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا مستمر دون توقف، زاعما أن سلطات البلاد تعرقله.