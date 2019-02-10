بالفيديو...اشتباكات بالسكاكين بين أتراك وسوريين في إسطنبول

شهد حي "أسنيورت" بمدينة إسطنبول، يوم أمس السبت، اشتباكات بين عدد من المواطنين الأتراك والنازحين السوريين القاطنين في ذلك الحي.

وأفادت وكالة "أحوال" التركية بأن الاشتباك بين الأتراك والسوريين وقع في منطقة "باغلار تشيشمه" التابعة لحي أسنيورت، حيث استخدم الطرفان السكاكين والألات الحادة.

وبحسب الوكالة وقع العشرات من الجرحى بين الطرفين ما استدعى حضور فرق طبية وسيارات إسعاف لنقل الجرحى إلى المستشفى.

“Burası Türkiye!” sloganlarıyla Esenyurt'ta boy gösteren grup Suriyelilere ait dükkanlara saldırdıhttps://t.co/qHVrf5ApAH pic.twitter.com/lmX6ZIzQCA — sendika.org (@sendika_org) February 10, 2019

كمل تدخلت قوات الأمن التركية، لتطوق "ميدان أسنيورت"، في حين تظاهر مواطنون ضد "ارتفاع وتيرة الخلافات والمشاكل في الآونة الأخيرة بين السوريين والأتراك".

Esenyurt'ta Suriyelilerin yaşadığı mahallelerde olaylar…



İŞTE GÖRÜNTÜLER…



Tekbir sesleri… Burası Türkiye, Suriye değil sloganları…



Kalabalık yürüyüşe geçince polis gaz ve tazyikli su kullandı. pic.twitter.com/2S13lihtet — erdem (@errdemglr) February 9, 2019

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت الاشتباك بين الطرفين.