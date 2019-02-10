نتنياهو: إسرائيل تبدأ قريبا خصم أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية

القدس — سبوتنيك. وقال نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، "سيتم حتى نهاية هذا الأسبوع العمل على تطبيق القانون الذي يقضي بخصم رواتب الإرهابيين من العائدات الضريبية التي تحول إلى السلطة الفلسطينية".
وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي قد صادقت مطلع يوليو/تموز من العام الماضي على قانون يسمح لإسرائيل بخصم جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية بقيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات القتلى والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بدعوى أن هذه الأموال تدعم وتشجع العمليات الإرهابية.
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