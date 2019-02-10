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17:15 10 فبراير/ شباط 2019
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    مشروع الجيش الأوروبي - جيش أوروبي - قوات الجيش البولندي

    بولندا تشتري صواريخ أمريكية جديدة بملايين الدولارات

    © Sputnik . Stringer
    العالم
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    أعلن وزير الدفاع الوطني البولندي ماريوس بلاشاك، اليوم الأحد، أن بولندا ستشتري من الولايات المتحدة، 20 قاذفة صواريخ يصل مداها إلى 300 كيلومتر.

    سبوتنيك. وقال بلاشاك: "سنوقع ، يوم الأربعاء، عقدا مع الحكومة الأمريكية بشأن توريد نظام صواريخ "هيمارس".

    وأضاف بلاشاك "مقابل 414 مليون دولار ، تستلم بولندا قسما يتكون من 20 منصة إطلاق مع الذخيرة. بالإضافة إلى منصات قاذفات الصواريخ، ستحصل بولندا أيضًا على الذخيرة وعلى حزم تدريبية ولوجستية".

    وكانت وزارة الخارجية البولندية، قد أعلنت أن سلطات البلاد لا ترغب بنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.

    وأعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، رسميا الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفييتي عام 1987، اعتبارا من يوم اليوم الثاني من فبراير/شباط.

    وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة بدأت إجراءات انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا، وإنها ستبدأ في دراسة الرد العسكري على انتهاكات روسيا للمعاهدة.

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    الكلمات الدلالية:
    بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية
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