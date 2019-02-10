"أسرار الخليج"... تحقيق تلفزيوني عبري عن أسرار العلاقات الإسرائيلية الخليجية

ونشر كاتب ومحلل سياسي إسرائيلي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه سينشر حلقات متلفزة للعلاقات الإسرائيلية الخليجية، كل على حدى، يرصد من خلالها العلاقات الثنائية، والوثائق السرية التي يتم تبادلها، واللقاءات التي جرت بينهم.

وذكر باراك رافيد، المحلل والكاتب السياسي الإسرائيلي بالقناة العاشرة العبرية سابقا (القناة الـ13 حاليا)، في تغريدة له مساء اليوم الأحد، أنه سينشر عبر حلقات متلفزة، ومتتابعة، أسرار العلاقات الإسرائيلية الخليجية، السرية والعلنية، خاصة مع كل من البحرين والإمارات والسعودية، على التوالي.

הערב במהדורה ב-@newsisrael13 — הפרק הראשון בסדרה "סודות המפרץ". צפו בקטע מהפרק שנשדר הערב על היחסים החשאיים בין ישראל לבחריין pic.twitter.com/fXMK3mbrD2 — Barak Ravid (@BarakRavid) February 10, 2019

وتأتي الحلقات المتلفزة بالقناة العبرية تحت عنوان "أسرار الخليج"، لتحكي فيها شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية قصتها مع علاقات بلادهم بدول الخليج، ومدى تبادلهم لوثائق سرية، أو إجراءهم لمقابلات سرية وأخرى علينة، ومدى اتفاقهم على هدف واحد، ممثل في مواجهة أو التصدي للأهداف "الإيرانية" في الشرق الأوسط.

وبحسب ما جاء في "برومو" شريط الفيديو الذي أرفقه الكاتب الإسرائيلي، باراك رافيد، في تغريدته، أنه سيناقش العلاقات الإسرائيلية الخليجية، على أن يبدأها بحلقة خاصة عن العلاقات السرية لبلاده بمملكة البحرين، بحسب زعم باراك رافيد، المحلل بالقناة نفسها "الـ13" العبرية.