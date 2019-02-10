الرئيس الأفغاني يعرض على "طالبان" فتح مكتب لها وتوفير الحماية الأمنية له

عرض الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الأحد، على حركة "طالبان"، فتح مكتب لها بالعاصمة أو بولايات أخرى وتأمينه، مع استمرار المباحثات بوساطات دولية للتوصل لحل سلمي للصراع بين الحركة وبين الحكومة الأفغانية.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان للرئاسة الأفغانية، تناول زيارة غني لمنطقة غني خيل بولاية ننغرهار، وهي معقل سابق للجماعات الإرهابية، "عرض الرئيس توفير مكان لطالبان لفتح مكتب في كابول، أو قندهار، أو ننغرهار، وطمأنهم بشأن توفير الأمن التام لهم كذلك".

© AP Photo / Pavel Golovkin الولايات المتحدة تؤيد البدء الفوري للمفاوضات بين طالبان وكابول

وكرر الرئيس، بحسب البيان، رفضه لفكرة تشكيل حكومة انتقالية في ظل وجوده.

وكانت الحركة أكدت بانها أجرت مفاوضات "أولية" مع الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة الدوحة بقطر بشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، نافية ما تناقلته وسائل إعلام أفغانية التي زعمت التوصل لاتفاق حول الحكومة المؤقتة والانتخابات وملفات أخرى، بحسب ما نقلته محطة "1 تي في" المحلية.

ورغبة منها بإحلال السلام في أفغانستان، استضافت روسيا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، الجلسة الثانية لـ "صيغة موسكو" المعنية بالمشاورات لإيجاد سبل لإطلاق حوار أفغاني — أفغاني مباشر، بين حركة "طالبان" والحكومة الأفغانية، لتسوية الأوضاع في البلاد. وهي الصيغة التي أنشئت في شباط/ فبراير 2017، على أساس آلية المحادثات السداسية للممثلين الخاصين لروسيا وأفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند. والهدف الرئيسي لهذه الصيغة هو تعزيز عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان وإقرار السلام في هذا البلد، في أسرع الوقت.