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20:57 10 فبراير/ شباط 2019
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    المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زالماي خليلزاد

    الخارجية الأمريكية: خليل زاد في جولة تشمل أفغانستان وقطر وتركيا وباكستان لدفع جهود السلام

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    العالم
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    يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، اليوم في جولة تشمل عدة دول منها أفغانستان، ضمن مساعي دفع عملية السلام بين حكومة كابول وحركة طالبان.

    القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية "سيقود الممثل الخاص للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، وفدا مشتركا بين عدة هيئات إلى بلجيكا، وألمانيا، وتركيا، وقطر، وأفغانستان، وباكستان بدءا من 10 شباط /فبراير وحتى 28 من الشهر".

    وأوضحت الخارجية الأمريكية أن "تلك الجولة هي ضمن الجهود الأعم للتوصل لعملية سلام تحمي مصالح الأمن القومي الأمريكي وتجمع الأطراف الأفغانية بحوار أفغاني تتمكن من خلاله رسم مسار لمستقبل بلادها".

    محادثات و مفاوضات بين طالبان والمعارضة الأفغانية (أفغانستان) في موسكو 5 فبراير/ شباط 2019
    © REUTERS / Maxim Shemetov
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    وأوضح البيان أن المبعوث الأمريكي "سيلتقي بحلفائنا وشركائنا لمناقشة الجهود المشتركة للدفع باتجاه ذلك الهدف والتشاور مع الحكومة الأفغانية خلال الجولة".

    يذكر أن أفغانستان تشهد صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، وبالمقابل يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.

    وكانت الولايات المتحدة وممثلون عن حركة طالبان باشروا، نهاية الشهر الماضي، الجولة الرابعة من مباحثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة، والتي كانت مقررة ليومين، لكنها استمرت لمدة 6 أيام.

    وكانت العاصمة الروسية موسكو، كانت قد استضافت خلال يومي 5-6 شباط/فبراير الحالي، مؤتمرا حول أفغانستان، ينظم بمبادرة من الجالية الأفغانية في روسيا، وضم أعضاء الجاليات الأفغانية في إيران وباكستان، ورابطة الدول المستقلة، وذلك إلى جانب سياسيين وناشطين من أفغانستان.

    ورغبة منها بإحلال السلام في أفغانستان، استضافت روسيا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، الجلسة الثانية لـ "صيغة موسكو" المعنية بالمشاورات لإيجاد سبل لإطلاق حوار أفغاني — أفغاني مباشر، بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية، لتسوية الأوضاع في البلاد.

    وهي الصيغة التي أنشئت في شباط/فبراير 2017، على أساس آلية المحادثات السداسية للممثلين الخاصين لروسيا وأفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند، والهدف الرئيسي لهذه الصيغة هو تعزيز عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان وإقرار السلام في هذا البلد بأسرع الوقت.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أفغانستان, الخارجية الأمريكية, تركيا, قطر
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