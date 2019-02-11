ترامب ينتقد الإعلام حول أكاذيب بشأن عمله القليل

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادات لاذعة للإعلام الذي نشر جدول وتواقيت أعماله في البيت الأبيض، معتبرا أن هذه المنشورات غير صحيحة نافيا علاقته بها وبتفاصيلها.

© REUTERS / Kevin Lamarque شاهد كيف يبدو ترامب لو لم يمتلك شعرا (صورة)

وكان موقع " AXIOS " الأمريكي قد نشر مؤخرا تسريبات تضمن جدول وتواقيت عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض للأشهر القادمة. ولوحظ من خلال الجدول أن الكثير من الوقت يذهب على دراسة الوثائق والأوراق الرسمية.

وغرد ترامب على "تويتر" بهذا الخصوص، قائلا: " لقد تمكنت وسائل الإعلام من الحصول على جدول العمل الخاص بي وهذا الأمر كان سهلا للغاية".

The media was able to get my work schedule, something very easy to do, but it should have been reported as a positive, not negative. When the term Executive Time is used, I am generally working, not relaxing. In fact, I probably work more hours than almost any past President….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 10, 2019

وأضاف: " لكن كان يجب نشر لك بطريقة إيجابية وليس سلبية، فعندما يستخدم مصطلح"العمل مع المستندات "يعني ذلك أنني أعمل ولا أرتاح.

وختم قائلا: "أعمل لساعات أكثر من جميع الرؤساء السابقين تقريبا".

وأشار ترامب أن منذ تسلمه الرئاسة الأمريكية تحسنت الأمور نوعا ما بعدما سادت الفوضى التي أثرت على قوة وأداء الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى السياسات الخارجية المتوارثة عن الحقب الرئاسية الأخرى والأمور الداخلية.

الجدير بالذكر أن تقرير الموقع الأمريكي توصل من خلال جدول أعمال ترامب إلى نتيجة أن الرئيس الأمريكي الحالي لا يعمل جديا ولا يتواجد في البيت الأبيض كثيرا.