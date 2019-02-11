ترامب ينتقد الإعلام حول أكاذيب بشأن عمله القليل

وغرد ترامب على "تويتر" بهذا الخصوص، قائلا: " لقد تمكنت وسائل الإعلام من الحصول على جدول العمل الخاص بي وهذا الأمر كان سهلا للغاية".
The media was able to get my work schedule, something very easy to do, but it should have been reported as a positive, not negative. When the term Executive Time is used, I am generally working, not relaxing. In fact, I probably work more hours than almost any past President…..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 10, 2019
وأضاف: " لكن كان يجب نشر لك بطريقة إيجابية وليس سلبية، فعندما يستخدم مصطلح"العمل مع المستندات "يعني ذلك أنني أعمل ولا أرتاح.
وختم قائلا: "أعمل لساعات أكثر من جميع الرؤساء السابقين تقريبا".
وأشار ترامب أن منذ تسلمه الرئاسة الأمريكية تحسنت الأمور نوعا ما بعدما سادت الفوضى التي أثرت على قوة وأداء الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى السياسات الخارجية المتوارثة عن الحقب الرئاسية الأخرى والأمور الداخلية.
الجدير بالذكر أن تقرير الموقع الأمريكي توصل من خلال جدول أعمال ترامب إلى نتيجة أن الرئيس الأمريكي الحالي لا يعمل جديا ولا يتواجد في البيت الأبيض كثيرا.
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