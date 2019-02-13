مقتل وإصابة 40 من أفراد الحرس الثوري الإيراني بعملية انتحارية (فيديو)

قتل وأصيب حوالي 40 من أفراد الحرس الثوري الإيراني إثر عملية انتحارية على متن حافلة.

ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع، أنه "تم تفجیر حافلة تقل قوات منتسبة إلى الحرس الثوري بالقرب من طریق خاش — زاهدان (التابعتین لسیستان وبلوجستان- جنوب شرق)، إثر عملیات إنتحاریة.

وكالة أنباء فارس: 40 من أفراد الحرس الثوري الإيراني بين قتيل وجريح في تفجير انتحاري جنوب شرقي #إيران pic.twitter.com/FWEWVn6Ssj — وكالة شهاب (@ShehabAgency) February 13, 2019

​وفی تصریح لمراسل "إرنا" أضاف المصدر نفسه، "إن هذا الحادث الإرهابي تم تنفیذه قبل عدة دقائق وقد أسفر لحد الآن عن استشهاد 20 شخصا وإصابة 20 آخرین."