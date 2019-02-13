مشروع قانون حول فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من الديمقراطيين والجمهوريين، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يشمل فرض عقوبات ملموسة على قطاعي المصارف والطاقة في روسيا، وكذلك الدين العام الروسي، ومؤسسات أخرى.

واشنطن — سبوتنيك. وبحسب بيان لجنة الشؤون الدولية في الكونغرس، تم اقتراح فرض هذه العقوبات بسبب "التدخل في الانتخابات الأمريكية" و"التأثير الضار في سوريا"، و"العدوان على أوكرانيا" بما في ذلك في مضيق كيرتش، فيما تنفي روسيا كل هذه الاتهامات.

© Sputnik . Nancy Sisil مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: موسكو ليست قلقة بشأن تهديدات واشنطن بفرض عقوبات جديدة

ويقترح مشروع القانون فرض عقوبات على البنوك الروسية التي "تدعم الجهود للتدخل في الانتخابات"، وكذلك على مشاريع الغاز الطبيعي المسال الروسية خارج روسيا، والقطاع الإلكتروني للاقتصاد الروسي.

ومن المخطط كذلك فرض عقوبات على أية معاملات جديدة مع الديون السيادية لروسيا وعلى الأشخاص الذين "يقومون بأنشطة فاسدة" نيابة عن القيادة الروسية، بالإضافة إلى ذلك، يقترح فرض عقوبات ضد تطوير النفط الخام في روسيا.

كما يقترح مشروع القانون فرض عقوبات ضد "24 عنصرا في جهاز الأمن الفدرالي الروسي" مرتبطين بالحادث في مضيق كيرتش، وكذلك فرض عقوبات ضد قطاع بناء السفن الروسي في حالة "انتهاك روسيا لمبادئ حرية الملاحة في مضيق كيرتش".