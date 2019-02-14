الرئيس الكولومبي: مجموعة دول ليما تجتمع الشهر الحالي مرة أخرى لبحث فنزويلا

أعلن الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، اليوم الخميس، أن مجموعة دول ليما ستجتمع مرة أخرى الشهر الحالي لبحث فنزويلا.

موسكو — سبوتنيك. وقال دوكي: "سنستضيف مجموعة دول ليما الأسبوع المقبل في بوغوتا، وستدعم جميع دول نصف الكرة الأرضية الغربية بشكل قوي لتوجيه عملية الانتقال (إلى الديمقراطية في فنزويلا)".

© REUTERS / CARLOS BARRIA مادورو عن لقاء ترامب والرئيس الكولومبي: عيد كراهية ضد فنزويلا

هذا واجتمعت مجموعة دول ليما في 4 شباط/فبراير الحالي، ودعت المجتمع الدولي إلى عدم التعاون مع نظام الحكومة الفنزويلية ، بما يتعلق بالعمليات التجارية والمالية.

وتضم مجموعة ليما، التي تشكلت في آب/أغسطس 2017، البيرو والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبنما وباراغواي وسانتا لوتشيا وكندا وكولومبيا وهندوراس وكوستاريكا وغواتيمالا.

هذا وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".