بولتون يوجه رسالة إلى هولندا بسبب أزمة فنزويلا

وجه جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، رسالة إلى هولندا بمناسبة الأزمة السياسية في فنزويلا.

© REUTERS / FRANCOIS LENOIR الاتحاد الأوروبي يدعو لإجراء انتخابات رئاسية عاجلة في فنزويلا

وكتب بولتون على "تويتر"، اليوم الخميس 14 فبراير / شباط الجاري: "نرحب بقرار مملكة هولندا بتوفير مركزا للمساعدات الإنسانية إلى فنزويلا في جزيرة كوراساو، الواقعة في البحر الكاريبي في مواجهة فنزويلا".

وأضاف: "تلك المساعدات ستكون مفيدة للشعب الفنزويلي، وهولندا تعهدت بتقديم مليون يورو مساعدات إضافية لمساعدة الفنزويليين، الذين يعانون من ظروف بائسة بسبب نيكولاس مادورو".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

Welcome the decision of the Kingdom of the Netherlands to facilitate a humanitarian aid hub in Curacao to benefit the people of Venezuela & 🇳🇱’s pledge to provide an additional €1 million to help Venezuelans fleeing the desperate conditions caused by Maduro’s tyranny. https://t.co/z5kEu2g7a3 — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 14, 2019

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.