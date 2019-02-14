روحاني: بعض الدول النفطية في المنطقة تدعم الإرهاب

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "بعض الدول النفطية في المنطقة تدعم الإرهاب"، متوعدا بالانتقام من المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف، أمس الأربعاء، حافلة تابعة للحرس الثوري الإيراني قرب مدينة زاهدان، وأسفر عن مقتل العشرات.

جاءت تصريحات روحاني قبيل مغادرته طهران إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في القمة الثلاثية حول سوريا، ولفت خلال ذلك إلى أن "الهجمات الإرهابية ضد إيران لن تغير من سياساتها ولن تجعلها تخضع أو تستسلم"، حسبما نقل موقع RT.

© AP Photo / Behrad Ghasemi مقتل وإصابة 40 من أفراد الحرس الثوري الإيراني بعملية انتحارية (فيديو)

وتوعد روحاني قائلا: "إيران ماضية في محاربة الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره، وستنتقم لدماء شهداء الحرس الثوري من الجماعة الإرهابية التي نفذت العملية".

ووجه روحاني اتهامه للولايات المتحدة وإسرائيل بـ"دعم الإرهاب في المنطقة"، وقال: "جذور الإرهاب في منطقتنا تعود إلى أمريكا والصهيونية، وندعو بعض دول الجوار إلى القيام بواجباتها في إطار حسن الجوار وألا تسمح للجماعات الإرهابية بشن هجمات انطلاقا من أراضيها".

واستطرد: "في حال استمرت الهجمات الإرهابية ولم تتمكن بعض دول الجوار من إيقاف الإرهابيين فإن إيران ستتدخل ضمن حقوقها وبما تسمح به القوانين الدولية".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن يوم أمس الأربعاء مقتل 27 من عناصره، وإصابة 13 آخرين جراء تفجير انتحاري استهدف حافلة كانت تقلهم قرب مدينة زاهدان جنوب غرب إيران.