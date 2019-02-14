السفير الروسي لدى الهند: روسيا ملتزمة بمواعيد تسليم "إس - 400"

أعلن السفير الروسي لدى الهند نيكولاي كوداشيف، أن جميع التزامات موسكو بتوريد منظومة الصواريخ "إس - 400" إلى نيودلهي، في إطار العقد بين الجانبين، سيتم الوفاء بها بالكامل، بما في ذلك المواعيد النهائية.

موسكو — سبوتنيك. وقال كوداشيف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس 14 فبراير / شباط: "صفقة اقتناء أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس- 400 تريومف" هي عقد كبير جدا بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار، وأنا متأكد من أنها ستساهم بشكل كبير في أمن الهند وستكون بمثابة دليل على الطبيعة الخاصة للعلاقات بين بلدينا.

وأضاف: "أنا مقتنع بأن جميع الالتزامات الروسية ستنفذ بالكامل، بما في ذلك المواعيد النهائية".

وتابع السفير الروسي: "في موسكو مستعدون للنظر بعناية فائقة في الطلب من أجل مواصلة التعاون في مجال حماية المجال الجوي الهندي، عند وصوله".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الشهر الماضي، أن موسكو التزمت بالعقد مع الهند بشأن توريد منظومة "إس 400"، وستستلم دلهي المنظومة في الموعد المحدد، مؤكدا أنه لا يوجد أي تأخير بهذا الصدد.

وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، في 5 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أن روسيا وقعت مع الهند عقدا بخصوص توريد منظومة الدفاع الجوي "إس 400" إلى نيودلهي.

وتم توقيع العقد خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند، يومي 4 — 5 أكتوبر الماضي، وتبلغ قيمة عقد توريد "إس-400" أكثر من 5 مليارات دولار.

و"إس-400 "تريومف" أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ بالستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

وتعتبر روسيا والهند اليوم أكبر شريكين في مجال التعاون العسكري التقني، حيث تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفيتية الصنع في الجيش الهندي عن 70 في المئة، وتقوم روسيا سنويا بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية إلى الهند بما قيمته 4.5 مليار دولار وأكثر.