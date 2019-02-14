تخوف إسرائيلي من حرب صاروخية مع حزب الله وحماس

كشف موقع إلكتروني إسرائيلي النقاب عن خلافات حادة داخل المنظومة الأمنية بين الجيش الإسرائيلي وسلطة الطوارئ الوطنية حول مدى جاهزية الجبهة الداخلية لحرب مقبلة.

ذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، صباح اليوم، الخميس، أن هناك خلافا كبيرا داخل المنظومة الأمنية، خاصة مع بروز معلومات تدور حول وجود فجوات عميقة حول مدى جاهزية الجبهة الداخلية للطوارئ والحرب المقبلة على الداخل الإسرائيلي.

© Sputnik . Israel Defense Forces استخبارات إسرائيل تحذر من احتمال بناء منشآت صاروخية إيرانية في العراق

وأوضح الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن إسرائيل تخشى من الدخول في حرب صاروخية مع "حزب الله" اللبناني في الشمال، أو حركة "حماس" في الجنوب. في وقت نقل الموقع على لسان مصدر عسكري، أن الحديث يدور عن فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مؤكدا عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على الاهتمام بالجبهة الداخلية خلال الحرب.

وأكد الموقع العبري أن وزير الدفاع المستقيل، أفيغدور ليبرمان، كان قد أدار مباحثات مكثفة مع وزارة المالية بهدف شراء المزيد من بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية"، ولكن توقفت المباحثات على وقع استقالة ليبرمان نفسه.