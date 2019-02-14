الشرطة التركية تكشف سيناريو جديدا للتخلص من جثة خاشقجي

أعلنت إدارة الشرطة التركية، في بيان صدر اليوم الخميس، أن جثة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يمكن أنه تم إحراقها في القنصلية العامة السعودية في إسطنبول.

وجاء في البيان " تم العثور على موقد في مبنى القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية. ووفقاً للخبراء، يمكن أن تصل الحرارة بداخله إلى ألف درجة مئوية، حيث يمكن لهذه الحرارة أن تزيل أي نسيج بيولوجي دون القدرة على اكتشاف أية آثار للحمض النووي"، وفق صحيفة "hurriyet".

© AP Photo / Hasan Jamali اقرأ خفايا جريمة قتل خاشقجي التي زلزلت العالم... بشكل مفصل لأول مرة

وأضاف البيان "السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان هذا جزءا من خطة محددة سلفا؟ سيتم التحقيق فيها".

وشهدت العاصمة السعودية، في الثالث من الشهر الجاري، أولى جلسات محاكمة أحد عشر متهما بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وطالبت النيابة العامة السعودية بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم، لضلوعهم في جريمة القتل.

وكان القضاء التركي، في 5 كانون أول /ديسمبر الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد السعودي سعود القحطاني، لوجود شكوك قوية حول ضلوعهما في مقتل خاشقجي؛ إلا أن الرياض رفضت تسليم مواطنيها لتركيا، مطالبة أنقرة بتقديم المعلومات والأدلة المطلوبة منها للسلطات السعودية.

وفي تطور لاحق، أعلن وزير الخارجية التركي في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن هناك مطالب من داخل الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي في القضية.