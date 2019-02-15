أمريكا تتعهد بالتنسيق مع الحلفاء بشأن أي انسحاب من أفغانستان

سعى باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي أمس الخميس لطمأنة شركاء بلاده في حلف شمال الأطلسي وقال إن أي سحب محتمل للقوات الأمريكية من أفغانستان سيكون بالتنسيق معهم.

وعقد مسؤولون أمريكيون عدة جولات من المحادثات مع حركة طالبان في قطر منذ العام الماضي فيما يعتبر على نطاق واسع أكثر مساعي السلام جدية في الحرب المستمرة منذ 17 عاما، بحسب رويترز.

© Sputnik . Jak هولندا تعرب عن أملها في التوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان

وأشادت الحركة والولايات المتحدة بالتقدم بعد انتهاء أحدث جولة محادثات في الشهر الماضي، رغم أن دبلوماسيين غربيين على اطلاع على المناقشات يقولون إنه لا يزال هناك كثير من العقبات الصعبة.

وقال شاناهان إنه أبلغ نظراءه في الحلف بأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيعمل على زيادة ما وصفه بالنفوذ الدبلوماسي على طالبان مع سعي الغرب إلى تسوية سياسية.

وقال في تصريحات للصحفيين بعد مشاركته في أول اجتماع لوزراء الدفاع في الحلف منذ استقالة سلفه في ديسمبر/ كانون الأول:

لن يحدث خفض من جانب واحد للقوات بل سيكون منسقا… خرجنا من هنا أكثر قوة وتنسيقا بكثير.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في خطاب حالة الاتحاد الأسبوع الماضي إن التقدم في المفاوضات مع حركة طالبان سيسمح بخفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان البالغ قوامها حاليا نحو 14 ألف جندي والتركيز مجددا على مكافحة الإرهاب.

ويجتمع مفاوضون من طالبان مع نظرائهم الأمريكيين في 18 من فبراير/ شباط في العاصمة الباكستانية إسلام اباد.