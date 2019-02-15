مادورو يوسع معركة قانونية ضد مساعي المعارضة للإطاحة به

وسعت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الخميس معركة قانونية ضد مساعي المعارضة للإطاحة به.

وقال المدعي العام في فنزويلا طارق صعب يوم الخميس إن مكتبه فتح تحقيقا مع مديرين جدد عينتهم المعارضة لشركة النفط المملوكة للدولة ومصفاتها الأمريكية سيتجو، أهم أصول البلاد في الخارج.

#VEA Declaraciones del Fiscal General @TarekWiliamSaab sobre inicio de investigación en contra de los ciudadanos nombrados írritamente como directivos de Pdvsa y Citgo por la Asamblea Nacional #14Febhttps://t.co/73bcTbBLkR — MinPublicoVE (@MinpublicoVE) February 14, 2019

وبعد ذلك، منعت المحكمة العليا الموالية لمادورو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين من المعارضة من مغادرة البلاد. ومن المعتقد أن بعضهم على الأقل خارج فنزويلا بالفعل.

وقال صعب إن غوايدو أقدم بشكل غريب على القيام بتلك التعيينات من أجل إرضاء المصالح الأجنبية وزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف وفقا لحساب مكتبه على تويتر "المديرون الوحيدون المعينون بشكل قانوني لمجالس إدارة شركة بتروليوس دي فنزويلا (الحكومية) والوحدات التابعة لها هم.

FGR anunció investigación contra directivas de Pdvsa y Citgo designadas írritamente por la Asamblea Nacional https://t.co/BNCxvefBsk #14Feb pic.twitter.com/WrLS00xSgw — MinPublicoVE (@MinpublicoVE) February 14, 2019

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة.

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.

ودعمت روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى نيكولاس مادورو بصفته الرئيس الشرعي لفنزويلا.