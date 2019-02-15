الهند تستدعي مبعوثها لدى باكستان للتشاور على خلفية هجوم غامو-كشمير

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، "تم استدعاء المبعوث الهندي لدى باكستان إلى نيودلهي للتشاور".هجوم على قافلة عسكرية في غامو وكشمير وقع، أمس الخميس، أدى إلى مقتل 10 من عناصر الأمن في الهند، وهو أسوأ هجوم منذ عقود، وجاء قبل بضعة أشهر من انتخابات عامة يواجه فيها القوميون الهندوس أنصار مودي منافسة حامية.
وكشمير منطقة ذات أغلبية مسلمة وهي محور عداء قائم منذ عقود بين الهند وباكستان اللتين تحكم كل منهما جزءا من المنطقة وتطالب بالسيادة الكاملة عليها.
وعبرت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية عن "القلق البالغ" إزاء الهجوم. لكنها قالت في بيان على موقعها الإلكتروني، في ساعة مبكرة اليوم الجمعة: "نرفض بشدة أي تلميح من قبل عناصر في حكومة الهند والدوائر الإعلامية الهندية يسعى إلى ربط الهجوم بدولة باكستان دون تحقيقات".
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