خبراء اقتصاديون: أمريكا ستخسر حال فشلت المباحثات التجارية مع الصين

قالت الخبيرة الاقتصادية المصرية، بسنت فهمي، إن المباحثات المنعقدة بين الولايات المتحدة والصين لابد أن تحسم بتوافق بين الجانبين.

وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن فشل المباحثات سيؤثر على العالم كله بشكل كبير، وهو ما لا يجب السماح به.



© REUTERS / Jonathan Ernst الصين والولايات المتحدة تعتزمان إلغاء جميع الرسوم الإضافية خلال 3 أشهر

وحذرت فهمي من الدخول إلى مرحلة الخطر في الصراع بين البلدين، وأن الحرب التجارية قد تصل إلى أزمة اقتصادية كبرى تهدد العالم، كما أن تبعات الأمر ستكون كارثية، نظرا للترابط الكبير بين الاقتصاد العالمي، في الوقت الراهن.

وأشارت إلى أن من حق البلدين حماية اقتصادهما، إلا أنهما لا بد أن يراعيا الأضرار التي قد تنجم عن هذه الحرب على دول العالم، خاصة الاقتصاديات الصغيرة، وأن يعملا على الوصل إلى توافق يرضي جميع الأطراف.

قال محمد زكريا، أستاذ الخبير الاقتصادي المصري، إن مباحثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة ستحدد ملامح الحرب الاقتصادية المقبلة.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة تحاول وقف عمليات الإغراق التي تقوم بها الصين في مختلف أنحاء العالم، وأن عملية رفع الجمارك على الواردات الصينية ستؤثر بشكل كبير على الجانبين، إلا أن الولايات المتحدة ستكون خسارتها أكبر.

وأوضح أن عملة الصين أصبحت حاضرة بقوة في البنوك، ما يجعلها تنافس الولايات المتحدة بقوة في الميزان الاقتصادي، وهو ما تخشاه أمريكا وتحاول تعطيله بأي طريقة لضمان صدارتها في العالم، إلا أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة لا تصنعها واشنطن في الداخل، الأمر الذي سيشكل أزمة داخلية.



© AFP 2018 / Bill Wechter العلاقات بين الصين والولايات المتحدة قد تواجه صعوبات جديدة