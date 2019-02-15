تسجيل
16:31 15 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    علم أمريكا و الصين

    خبراء اقتصاديون: أمريكا ستخسر حال فشلت المباحثات التجارية مع الصين

    © REUTERS / Jason Lee
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قالت الخبيرة الاقتصادية المصرية، بسنت فهمي، إن المباحثات المنعقدة بين الولايات المتحدة والصين لابد أن تحسم بتوافق بين الجانبين.

    وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن فشل المباحثات سيؤثر على العالم كله بشكل كبير، وهو ما لا يجب السماح به. 

    زيارة عمل إلى آسيا - الرئيس دونالد ترامب في بكين، الصين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    الصين والولايات المتحدة تعتزمان إلغاء جميع الرسوم الإضافية خلال 3 أشهر
    وحذرت فهمي من الدخول إلى مرحلة الخطر في الصراع بين البلدين، وأن الحرب التجارية قد تصل إلى أزمة اقتصادية كبرى تهدد العالم، كما أن تبعات الأمر ستكون كارثية، نظرا للترابط الكبير بين الاقتصاد العالمي، في الوقت الراهن.

    وأشارت إلى أن من حق البلدين حماية اقتصادهما، إلا أنهما لا بد أن يراعيا الأضرار التي قد تنجم عن هذه الحرب على دول العالم، خاصة الاقتصاديات الصغيرة، وأن يعملا على الوصل إلى توافق يرضي جميع الأطراف.   

    قال محمد زكريا، أستاذ الخبير الاقتصادي المصري، إن مباحثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة ستحدد ملامح الحرب الاقتصادية المقبلة.
    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة تحاول وقف عمليات الإغراق التي تقوم بها الصين في مختلف أنحاء العالم، وأن عملية رفع الجمارك على الواردات الصينية ستؤثر بشكل كبير على الجانبين، إلا أن الولايات المتحدة ستكون خسارتها أكبر.
    وأوضح أن عملة الصين أصبحت حاضرة بقوة في البنوك، ما يجعلها تنافس الولايات المتحدة بقوة في الميزان الاقتصادي، وهو ما تخشاه أمريكا وتحاول تعطيله بأي طريقة لضمان صدارتها في العالم، إلا أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة لا تصنعها واشنطن في الداخل، الأمر الذي سيشكل أزمة داخلية.

    مقاتلة صينية J-20
    © Alexandr Chechin
    قواعد إرشادية للمواجهات العسكرية بين طائرات الصين والولايات المتحدة
    وأشار زكريا إلى أن الولايات المتحدة مدينة للصين بنحو 3 تريليون دولار، وأن ذلك سيدفع الولايات المتحدة للرضوخ في عمليات التفاوض قبل انتهاء المهلة، في مارس/ آذار المقبل.
    الرئيس الصيني
    نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قوله اليوم الجمعة، أن المباحثات مع الولايات المتحدة ستتواصل في واشنطن الأسبوع المقبل، وإنه يأمل في أن يتمكن الجانبين من التوصل إلى اتفاق مفيد لكليهما من خلال المفاوضات القادمة، بحسب "رويترز".
    وأضاف الرئيس الصيني خلال اجتماعه مع الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة، ستيفن منوتشين، أن المباحثات التي جرت في بكين الأسبوع المنصرم حققت تقدما، وأن الصين ترغب في حل الخلافات التجارية والاقتصادية مع أمريكا من خلال التعاون، وذلك وفقا لتقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
    وبحسب التقرير، قال لايتهايزر ومنوتشين خلال الاجتماع، إنهما ما يزالا يأملان في العمل مع الصين، من أجل التوصل إلى اتفاق يتماشى مع مصالح البلدين.
    وتأتي المحادثات، بعد اجتماعات استمرت 3 أيام على مستوى النواب من الجانبين، لمناقشة  التفاصيل الفنية، بما في ذلك آلية تطبيق أي اتفاق تجاري بين بكين وواشنطن.
    وبحسب الخبير الاقتصادي، محمد زكريا، من المنتظر زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على بضائع صينية، بقيمة 200 مليار دولار، من 10% إلى 25%، حال الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
    علما الصين والولايات المتحدة يرفرفان على فرقاطة يانتشينغ في سان دييغة بكاليفورنيا، الولايات المتحدة 6 ديسمبر/ كانون الأول 2016
    © AFP 2018 / Bill Wechter
    العلاقات بين الصين والولايات المتحدة قد تواجه صعوبات جديدة
    انخفاض الواردات
    انخفضت الواردات من الولايات المتحدة  للصين، في يناير/ كانون الثاني، بنسبة 41.2%، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، لتبلغ 9.24 مليار دولار في أقل قيمة بالدولار لها، منذ فبراير/ شباط 2016، وفقا لبوابة "العين" الإخبارية، كما انخفضت الصادرات للولايات المتحدة بنسبة 2.4% إلى 36.54 مليار دولار، في أدنى قيمة لها، منذ أبريل/ نيسان 2018.
    وانكمش الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة إلى 27.3 مليار دولار، في يناير/كانون الثاني من 29.87 مليار دولار، في ديسمبر/ كانون الأول.
    وكانا الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي، توصلا خلال لقاء على هامش قمة العشرين الأخيرة، التي انعقدت في الأرجنتين، مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى هدنة مدتها 90 يوما، لوقف الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين، يفترض أن تنتهي مطلع مارس/ آذار المقبل. 

    انظر أيضا:

    الصين تحث أمريكا على عدم الانسحاب من معاهدة الصواريخ
    الصين ترد على اتهامات أمريكا بالتهديدات الروسية الصينية المشتركة لها
    الصين تدخل على خط الأزمة الفنزويلية وتحمل أمريكا المسؤولية
    الصين تدهش أمريكا بطائرتها الجديدة (فيديو)
    الصين: مستعدون للحوار مع أمريكا دون التخلي عن مصالحنا الخاصة
    أمريكا تهدد الصين بالحرب الباردة
    الكلمات الدلالية:
    الصين, الدولار, البنك المركزي الصيني, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    معبد بورا بيناتاران أغونغ ليمبوانغ، بالي، إندونيسيا
    10 أماكن في العالم لالتقاط صور مدهشة
    الغرب والهجوم الكيميائي المفبرك في دوما
    استمرار مسلسل الهجوم الكيميائي في دوما
    أبرز خمس صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    أبرز 5 صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك