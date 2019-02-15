بروفسور أمريكي يعلن عن محاولة انقلاب عسكري ضد ترامب

أعلن أستاذ القانون في جامعة هارفارد، ألان ديرشوفيتس، في حديثه مع شبكة " فوكس نيوز" أن محاولات وزارة العدل الأمريكية استخدام التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي للإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي بمثابة محاولة لتنفيذ انقلاب عسكري.

يشار إلى أنه في يوم الخميس، 14 فبراير/ شباط ، أبلغ رئيس لجنة المباحث الفيدرالية السابق، أندرو ماكاباي، شبكة "سي بي إس نيوز" أن وزارة العدل كانت "جادة" في النظر في خيار إقالة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من منصبه باستخدام التعديل 25 في الدستور.

.@ScottPelley on what McCabe told @60Minutes: "There were meetings at the Justice Department at which it was discussed whether the vice president and a majority of the cabinet could be brought together to remove the president of the United States under the 25th Amendment." pic.twitter.com/iVAyrEV4MF — Norah O'Donnell🇺🇸 (@NorahODonnell) February 14, 2019

وقال ديرشوفيتس "إذا كانت كلمات ماكاباي صحيحة، فمن الواضح أنها كانت محاولة انقلابية".

ووفقا للصحيفة، فقد شدد البروفسور على أن كل مسؤول في وزارة العدل الأمريكية ناقش التعديل الخامس والعشرين في سياق الإطاحة بالرئيس، "ارتكب جريمة خطيرة ضد الدستور".