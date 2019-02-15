قاطرة تتسبب بتأخير رحلة نتنياهو إلى تل أبيب لساعات

أدى اصطدام قاطرة بطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار العاصمة البولندية وارسو إلى تأخير رحلة عودته إلى إسرائيل عدة ساعات.

أفادت وكالة "الأناضول" التركية أن قاطرة اصطدمت بطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي منتصف ليلة الجمعة بينما كانت على وشك الإقلاع لتقل نتنياهو من وارسو إلى تل أبيب.

© AFP 2018 / Alik Keplicz توتر بين وارسو وتل أبيب عقب تصريحات نتنياهو... والخارجية البولندية "توبّخ" السفيرة الإسرائيلية

وتعرضت الطائرة طراز "بوينغ 777" لأضرار جراء اصطدامها بالقاطرة حسب ما أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" مبيّنةً أنها أرسلت طائرة جديدة إلى وارسو لإعادة نتنياهو والوفد المرافق له وفقاً لموقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح الموقع أنه تم وضع الصحفيين المرافقين للوفد في فندق قريب من المطار، بينما عاد كل من نتنياهو وزوجته سارة وكبار المسؤولين معهم إلى فندق "انتركونتنتال" في العاصمة وارسو.

يشار إلى أن نتنياهو تواجد في العاصمة البولندية وارسو للمشاركة في مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي عقد يومي الأربعاء والخميس الماضيين برعاية أمريكية وبمشاركة 60 دولة بينها دول عربية.

وتطمح إسرائيل من خلال هذا المؤتمر إلى زيادة الضغط الدولي على إيران، وتقوية تحالفها مع عدد من الدول العربية للوقوف في وجه ما تسميه "الخطر الإيراني".

وتضمن البيان الختامي للمؤتمر انتقادات واسعة لإيران حيث اتهمت بزعزعة الاستقرار في المنطقة ووصفها وزير الخارجية الأمريكية بالإرهاب داعياً إلى تطبيق المزيد من الإجراءات والعقوبات ضدها.