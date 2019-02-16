المخابرات البريطانية ترمي قفاز التحدي في وجه روسيا

ونوه أليكس يانغر، رئيس جهاز المخابرات الخارجي البريطاني "إم.آي 6"، في كلمة له أمام مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية إلى أنه إذا لم يتراجع "عملاء الكرملين" عن تهديد الغرب فسوف يتصدى الزملاء البريطانيون لهم بكل حزم وحسم.

© REUTERS / Kevin Coombs لندن تخفي سرا رهيبا

ونقلت صحيفة "فايناشل تايمز" عن يانغر قوله "إننا أفهمناهم أن محاولاتهم إلحاق أضرار بمؤسساتنا الديمقراطية وتحالفاتنا مآلهم الفشل".

وتوعد رئيس الـ"إم.آي 6" بإعطاء رد "يكلفهم غاليًا".

وردد يانغر بذلك نفس المعزوفة التي أطلقها وزير الدفاع البريطاني غيفين ويليامسون في بداية الأسبوع الحالي، حيث طالب بمعاقبة روسيا على "ضم" القرم" ومحاولة اغتيال جاسوس سابق.

وكان الجاسوس السابق سكريبال المقيم في بريطانيا قد تعرض للتسميم، حسب السلطات البريطانية، في الرابع من مارس/آذار 2018. واتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة اغتيال الجاسوس السابق.