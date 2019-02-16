قريبا... بدء برنامج استعمار المريخ والرحلات متاحة للجميع

قال إيلون ماسك رئيس شركة "سبيس إكس" الفضائية الأمريكية، إن رحلة إلى المريخ في مركبة فضائية ستكون تكلفتها يوما أقل من 100 ألف دولار.

سأل أحد مستخدمي تويتر ماسك في 10 فبراير/شباط، عن التكلفة التقريبية للتذكرة إلى للقمر أو المريخ.

What are the estimated costs for tickets to Moon/Mars accounting for reusability? — SPEXcast (@SPEXcast) February 11, 2019

ورد ماسك، سيعتمد ذلك إلى حد كبير على حجم الشحن، لكنني مقتنع بأن يوما ما ستكون تكلفة التذكرة إلى المريخ 500 ألف دولار بل ستكون 100 ألف دولار.

ثم لاحظ رئيس سبيس إكس، إن هذا السعر يعد منخفضا إلى حد كبير بالنسبة لمعظم الناس من البلدان المتقدمة اقتصاديا فبقدرتهم بيع منزلهم على الأرض والانتقال إلى المريخ إن أرادوا ذلك.

يذكر أنه خلال المعرض السنوي للتكنولوجيا SXSW، الذي أجري في مارس/آذار 2018 في تكساس الأمريكية، أعلن ماسك عن بدء برنامج استعمار المريخ عام 2022 حيث يخطط إطلاق سفينتين مع رواد الفضاء إلى الكوكب الأحمر في عام 2024.

SpaceX Falcon 9 launch time-lapse pic.twitter.com/yzNHbhMo8W — The Science Plug (@TheSciencePlug) February 12, 2019

ينوي ماسك استخدام محركات رابتور لمركبة الإطلاق الثقيل والمركبة الفضائية Starship لاستكشاف الكوكب الأحمر. وبمساعدة هذه المركبة سيسمح نقل شحن قدره 100 طن إلى المدار، كما يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 100 شخص في السفينة.

Elon Musk expects SpaceX ticket to Mars will cost $500,000 https://t.co/LJDwUvoy8X pic.twitter.com/O3gh1n2fSH — CNET (@CNET) February 12, 2019

تم تأسيس شركة سبيس إكس في عام 2002 وفي العام الماضي نجحت الشركة في تنفيذ 21 عملية إطلاق صاروخية، بما في ذلك 20 صاروخ فالكون 9 وواحدة فالكون Heavy، وفي عام 2017، تم استخدام ناقلاته 18 مرة. بالإضافة إلى ذلك، من بين التطورات الأكثر إثارة للاهتمام في سبيس إكس هي تعديلات مختلفة لسفينة دراغون وتقنية إعادة المرحلة الأولى التي تم إنفاقها من شركة فالكون 9 لإعادة استخدامها.