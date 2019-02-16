نائب الرئيس الأميركي يدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بغوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا

وقال بنس: "لقد حان الوقت لباقي العالم أن تنضم إلى الدول التي أعلنت دعمها لغوايدو وعلينا جميعا الوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي".