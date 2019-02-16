نصر الله يتحدث عن الأسباب الحقيقة من مؤتمر وارسو

وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية حول الشرق الأوسط في وارسو، بأنه كان "هزيلا وهشأ"، مشيرا إلى أن هدفه الأساسي كان إخراج بعض علاقات إسرائيل بالدول العربية من السر إلى العلن.

بيروت — سبوتنيك. وقال نصر الله في كلمة اليوم السبت إن "مؤتمر وارسو جاء هزيلا وهشا"، مضيفا أن الهدف الحقيقي منه هو إخراج بعض علاقات إسرائيل بالدول العربية ودول الخليج من السر إلى العلن".

وأضاف نصر الله "مؤتمر حول الشرق الأوسط ليس به كلمة واحدة عن إسرائيل، يتحدث عن الإرهاب في المنطقة ورأس الإرهاب في المنطقة هو إسرائيل".

ونوه نصر الله إلى أن "إيران هي مركز الاستهداف الأساسي في كل ما تفعله أمريكا اليوم وكل ما تفعله إسرائيل، وإيران اليوم هي إيران قوية وأقوى من أن يستهدفها أي أحد".

وتابع نصر الله "ثم يهدف مؤتمر وارسو إلى الحشد ضد إيران وحركات المقاومة في المنطقة، لكن إيران اليوم هي الدولة القوية وأقوى من أن يستهدفها أحد بحرب".

وأكد نصر الله أن من إيجابيات مؤتمر وارسو أنه يظهر حقيقة المعركة في البحرين، لأن هذا النظام الحاكم هناك هو جزء من التركيبة الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة.