بعد اتهامها بإيواء عناصر إرهابية ...باكستان ترسل وفدا لإيران

أدان وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في اتصال هاتفي بوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الحادث الأخير في "زاهدان" شرق إيران، مشددا على أن إسلام أباد سوف ترسل وفدا لطهران للحديث عن الهجوم الإرهابي.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الأحد، "أعرب وزير الخارجية الباكستاني في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عن تعازيه لإيران، وأدان الهجوم الإرهابي الأخير في زاهدان".

وأضافت الخارجية "أعلن وزير الخارجية الباكستاني أن باكستان سوف ترسل اليوم وفدا إلى إيران للحديث مع السلطات المعنية عن الهجوم الإرهابي الأخير".

وشدد وزير الخارجية الباكستاني على أن بلاده "مستعدة لتقديم المساعدة في التحقيق في هذا الحادث، ومواجهة الجماعات الإرهابية".

واتهم قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري في وقت سابق باكستان بإيواء ودعم منفذي هجوم "زاهدان" الإرهابي الذي أودى بحياة نحو 27 شخصا وإصابة آخرين يوم الأربعاء الماضي.

وكانت وكالات الأنباء الإيرانية قد ذكرت أن عناصر تابعة لزمرة ما یسمی بـ"جيش العدل" استهدفت، يوم الأربعاء الماضي، من خلال اعتداء إرهابي انتحاري حافلة لكوادر حرس الثورة على طريق زاهدان — خاش في قریة جانعلي بمحافظة سیستان وبلوجستان. ما أدي إلى مقتل 27 شخصا وإصابة 13 آخرين.