صحفية إسرائيلية تصف جيش بلادها بـ"المحتل" والجنود بـ"الوحوش البشرية"... ونتنياهو يرد

وقالت كوتلير على الهواء مباشرة: "ترسلون أولادكم للخدمة في الجيش في الضفة الغربية، ويعودون لكم وحوش بشرية. هذه هي النتيجة الحتمية للاحتلال".
وجاء تعليق كوتلير على حادث الاعتداء الذي قام به خمسة من جنود الكتيبة "الحريدية" على معتقلين فلسطينيين، وضربهم بشكل مبرح، وهما مقيدين داخل أحد مراكز الاعتقال بالضفة.
وعلقت القناة 13 العبرية، على ما تحدثت عنه كوتلر بأنه "يمثل رأيها الشخصي وليس موقف القناة، وأن لها حق الحرية في التعبير عن موقفها".
ومن جانبه، قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن ما قالته كوتلر بحق الجنود بحاجة لإدانة من الجهات كافة، مشددا على مدى فخره بالجنود وأفعالهم.
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