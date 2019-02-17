صحفية إسرائيلية تصف جيش بلادها بـ"المحتل" والجنود بـ"الوحوش البشرية"... ونتنياهو يرد

تعرضت الصحفية في القناة العبرية 13 العبرية، أوشرات كوتلير، لانتقادات كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، بعد أن وصفت الجيش الإسرائيلي بالـ"محتل"، وجنوده بالـ"وحوش البشرية".

وقالت كوتلير على الهواء مباشرة: "ترسلون أولادكم للخدمة في الجيش في الضفة الغربية، ويعودون لكم وحوش بشرية. هذه هي النتيجة الحتمية للاحتلال".

© AFP 2018 / YASSER AL-ZAYYAT رئيس البرلمان الكويتي يعلق على ظهور مسؤول بخارجية بلاده مع نتنياهو (فيديو)

وأضافت كوتلير "ما يقوم به جنود الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، وقطاع غزة ، هو نتيجة لاحتلال الجيش الإسرائيلي لهذه المناطق".

وجاء تعليق كوتلير على حادث الاعتداء الذي قام به خمسة من جنود الكتيبة "الحريدية" على معتقلين فلسطينيين، وضربهم بشكل مبرح، وهما مقيدين داخل أحد مراكز الاعتقال بالضفة.

وعلقت القناة 13 العبرية، على ما تحدثت عنه كوتلر بأنه "يمثل رأيها الشخصي وليس موقف القناة، وأن لها حق الحرية في التعبير عن موقفها".

ومن جانبه، قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن ما قالته كوتلر بحق الجنود بحاجة لإدانة من الجهات كافة، مشددا على مدى فخره بالجنود وأفعالهم.