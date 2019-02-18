استقالة 7 نواب بريطانيين من حزب العمال احتجاجا على "معاداة السامية"

أعلن 7 نواب بريطانيين استقالتهم من حزب "العمال" المعارض، اليوم الاثنين، احتجاجا على "معاداة السامية".

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الاثنين، أن 7 نواب من حزب "العمال" أعلنوا استقالتهم من الحزب بسبب قيادة رئيس الحزب، جيرمي كوربين، ومعاداة السامية وسياسة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة أنهم سوف "يبقون داخل البرلمان ككتلة مستقلة"، وأوضحت أن النواب المستقيلين هم: لوسيانا بيرغر وكريس ليزلي وأنجيلا سميث وجافين شوكر ومايك جابس وآن كوفي وتشوكا أومونا.

ونقلت "الإندبندنت" عن لوسيانا القول "من ناحيتي ، لقد شعرت بالحرج والخجل من البقاء في حزب العمال".

وأعرب زعيم الحزب، جيرمي كوربين، عن خيبة أمله إزاء قرار النواب السبعة مغادرة الحزب، الذي يقود المعارضة في مجلس العموم البريطاني.