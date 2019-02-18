الوزيرة الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني تعلن انسحابها من الساحة السياسية

رام الله — سبوتنيك. وقال موقع "0404" العبري، اليوم الاثنين: "تسيبي ليفني تعلن عدم مشاركتها في الانتخابات المقبلة".
وقالت كوتلير على الهواء مباشرة: "ترسلون أولادكم للخدمة في الجيش في الضفة الغربية، ويعودون لكم وحوش بشرية. هذه هي النتيجة الحتمية للاحتلال".
وأضافت كوتلير: "ما يقوم به جنود الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، وقطاع غزة، هو نتيجة لاحتلال الجيش الإسرائيلي لهذه المناطق".
وجاء تعليق كوتلير على حادث الاعتداء الذي قام به خمسة من جنود الكتيبة "الحريدية" على معتقلين فلسطينيين، وضربهم بشكل مبرح، وهما مقيدين داخل أحد مراكز الاعتقال بالضفة.
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