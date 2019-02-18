الوزيرة الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني تعلن انسحابها من الساحة السياسية

أعلنت الوزيرة الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، اليوم الاثنين، انسحابها من الساحة السياسية وعدم خوضها الانتخابات البرلمانية المقبلة.

رام الله — سبوتنيك. وقال موقع "0404" العبري، اليوم الاثنين: "تسيبي ليفني تعلن عدم مشاركتها في الانتخابات المقبلة".

© AFP 2018 / ABBAS MOMANI الرئاسة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن الأسرى "قرصنة"

في سياق آخر، عرضت الصحفية في القناة العبرية 13، أوشرات كوتلير، لانتقادات كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، بعد أن وصفت الجيش الإسرائيلي بالـ"محتل"، وجنوده بالـ"وحوش البشرية".

وقالت كوتلير على الهواء مباشرة: "ترسلون أولادكم للخدمة في الجيش في الضفة الغربية، ويعودون لكم وحوش بشرية. هذه هي النتيجة الحتمية للاحتلال".

وأضافت كوتلير: "ما يقوم به جنود الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، وقطاع غزة، هو نتيجة لاحتلال الجيش الإسرائيلي لهذه المناطق".

وجاء تعليق كوتلير على حادث الاعتداء الذي قام به خمسة من جنود الكتيبة "الحريدية" على معتقلين فلسطينيين، وضربهم بشكل مبرح، وهما مقيدين داخل أحد مراكز الاعتقال بالضفة.