بالصورة... تحديث جديد لـ"غوغل إيرث" يكشف مواقع عسكرية

وتم الكشف عن بعض المواقع العسكرية الأكثر حساسية في تايوان وعرضها علانية بعد التحديث الذي شمل عمليات إضافة تقنية الأبعاد الثلاثية لكل من مدن تايبيه ونيو تايبيه وتاويوان وتايشونغ، حسبما ذكر موقع " zdnet".

Google Earth accidentally reveals secret military sites https://t.co/WFBKGXsGyv pic.twitter.com/sSdMIDzgt5 — news rss (@oqexu) February 18, 2019

وأشارت التقارير إلى أن المواقع العسكرية التي تم الكشف عنها أظهرت بوضوح احتوائها على صواريخ باتريوت ولم يتم وضع أي علامات تمويهية على صور المواقع لمنع الجمهور من مشاهدته.

ومن خلال تطبيق "غوغل إيرث" يمكن رؤية المواقع بدقة من حيث تخطيط القاعدة العسكرية، وهياكل البناء، ومواقع قاذفات الصواريخ، كما تم الكشف عن مكتب الأمن القومي في تايوان ومكتب المخابرات العسكرية في الخرائط الجديدة.

من جانبه صرح وزير الدفاع التايواني يين تي-فا إنه تم إنشاء فريق عمل للتعاون مع "غوغل" مهمته طلب محو صور المواقع بينما سيعمل الجيش على تحسين تمويه المرافق على الأرض.

يذكر أن حظر تعرض المواقع الحساسة في الجيش بسبب التكنولوجيا لا ينطبق فقط على غوغل، ففي آب/ أغسطس 2018 ، حظر البنتاغون على أفراد الجيش الأمريكي استخدام الأجهزة والتطبيقات التي تستخدم نظام تحديد المواقع، مثل تطبيقات تتبع حالة اللياقة البدنية وغيرها خوفا من أن هذه التقنيات يمكن أن "تقدم أعداء بمعلومات عن العمليات العسكرية.