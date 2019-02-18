تسجيل
20:46 18 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    رائد فضاء روس كوسموس الروسي سيرغي ريازانسكي خلال خروجه إلى الفضاء الخارجي

    إسرائيل تستعد للهبوط على سطح القمر

    © Photo / NASA/Jack Fischer
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تأمل إسرائيل في أن تصبح رابع دولة في العالم تهبط على سطح القمر، وسط استعداداتها لإطلاق مركبتها الفضائية يوم الجمعة المقبل.

    وستطلق إسرائيل مركبتها "بيريشيت"، من كيب كانافيرال، في ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الجمعة، التي لا يتعدى وزنها 160 كغ فقط (350 رطلا من دون تزويدها بالوقود)، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

    وفي حال نجاح المركبة الفضائية في مهمتها، فإنها ستنفرد بأنها أصغر وأرخص مركبة فضائية تهبط على سطح القمر.

    وتبلغ تكلفة المركبة "بيريشيت" 100 مليون دولار، وهي مشروع مشترك بين شركات القطاع الخاص "سبيس إل" و"إسرائيل آيروسبيس إندارستريز"، التي تم تمويلها بالكامل تقريبا من تبرعات خاصة من أثرياء يهود معروفين، مثل الملياردير الجنوب أفريقي موريس كان وميريام وشيلدون أديلسون ولين شوسترمان وآخرون.

    وستنطلق مركبة "بيريشيت" من كيب كانافيرال في حوالي الساعة 3:45 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة، وذلك في إحدى رحلات الفضاء التجريبي من الفضاء "إلون ماسك".

    وقال رئيس شركة "سبيس إل"، دكتور إيدو أنتيبي في مؤتمر صحفي، أقيم اليوم الاثنين في تل أبيب:

    "ستكون هذه أول مهمة تقوم بها دولة صغيرة إلى القمر، ولكنها مهمة غير حكومية من تمويل القطاع الخاص، وهو ما سوف يفتح آفاقا جديدة للقمر للفرص التجارية".

    وستقوم المركبة الفضائية "بيريشيت" بقياس الحقول المغناطيسية على القمر، وهي البيانات التي سيتم نقلها إلى معهد وايزمان لمساعدة العلماء على دراسة كيفية تكوين القمر قبل ملايين السنين.

    أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس عن حدوث عطل للصاروخ الحامل سويوز إم إس -10 الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية.
    © Sputnik . Alexei Filippov
    وكالة الفضاء الروسية تعلن بناء محطة على سطح القمر في 2031
    وسترسل "بيريشيت" المعلومات إلى المعهد لمدة لا تتجاوز 3 أيام، قبل أن تقوم أشعة الشمس بإذابة أجزاء من نظام الاتصالات الخاص بها، ما سيؤدي إلى إنهاء مهمتها على القمر.

    ويأمل فريق "بيريشيت" أن يحقق إنجازها بالهبوط على القمر، نفس تأثير مركبة "أبوللو" الأمريكية، عندما ألهم سفر الفضاء في ستينيات القرن الماضي مئات الآلاف من الأطفال في أمريكا لدراسة العلوم وهندسة الطيران.

    وأوضح الدكتور عوفر دورون، المدير العام لقسم الفضاء في شركة "إسرائيل آيروسبيس إندارستريز"، "أن الجزء الأكثر إثارة هو جعل الأطفال الإسرائيليين متحمسين للغاية للتكنولوجيا، لكي يروا أنهم قادرين على تحقيق كل شيء".

    وأردف: "إنه إنجاز تقني عظيم ، لكنه إنجاز تعليمي كبير أيضا".

    الجدير بالذكر أن مركبات من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة هبطت على سطح القمر، وانضمت إليهما الصين، التي هبطت على سطح القمر بواسطة مركبة فضائية غير مأهولة في عام 2013.

    انظر أيضا:

    المسبار الصيني "تشانغ آه-4" "ينام" على الجانب المظلم من القمر
    وكالة الفضاء الروسية تعلن بناء محطة على سطح القمر في 2031
    سقوط نيزك على القمر أثناء الخسوف (فيديو)
    بالفيديو... القمر الدموي يقترب من الأراضي الروسية
    إطلاق القمر الصناعي الروسي "أركتيكا-إم" في يونيو 2019
    الكلمات الدلالية:
    إستكشاف القمر, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إسرائيل, أخبار العالم, العالم, فضاء, القمر, إلون ماسك, تل أبيب, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    انطلاق فعاليات الملتقى والمؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية - معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 17 فبراير/ شباط 2019
    معرض "آيدكس 2019" يفتتح أبوابه في أبو ظبي
    ترامب يدعو حلفائه الأوروبيين لمحاكمة أكثر من 800 إرهابي من داعش تم أسرهم في سوريا
    خذوا "دواعشكم" وحاكموهم
    أبرز خمس صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    أبرز 5 صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك