إسرائيل تستعد للهبوط على سطح القمر

تأمل إسرائيل في أن تصبح رابع دولة في العالم تهبط على سطح القمر، وسط استعداداتها لإطلاق مركبتها الفضائية يوم الجمعة المقبل.

وستطلق إسرائيل مركبتها "بيريشيت"، من كيب كانافيرال، في ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الجمعة، التي لا يتعدى وزنها 160 كغ فقط (350 رطلا من دون تزويدها بالوقود)، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

وفي حال نجاح المركبة الفضائية في مهمتها، فإنها ستنفرد بأنها أصغر وأرخص مركبة فضائية تهبط على سطح القمر.

وتبلغ تكلفة المركبة "بيريشيت" 100 مليون دولار، وهي مشروع مشترك بين شركات القطاع الخاص "سبيس إل" و"إسرائيل آيروسبيس إندارستريز"، التي تم تمويلها بالكامل تقريبا من تبرعات خاصة من أثرياء يهود معروفين، مثل الملياردير الجنوب أفريقي موريس كان وميريام وشيلدون أديلسون ولين شوسترمان وآخرون.

HISTÓRICO!! El viernes 22 de #feb, la nave espacial israelí #Beresheet se lanzará a la #luna desde Cabo Cañaveral (USA). Luego de 7 semanas, se posará en suelo lunar en abril. #Israel será el 4to país en el 🌍junto a #USA, #Rusia y #China en aterrizar un nave espacial en la luna. pic.twitter.com/RC598VUAlZ — Israel En Peru (@IsraelinPeru) February 18, 2019

وستنطلق مركبة "بيريشيت" من كيب كانافيرال في حوالي الساعة 3:45 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة، وذلك في إحدى رحلات الفضاء التجريبي من الفضاء "إلون ماسك".

وقال رئيس شركة "سبيس إل"، دكتور إيدو أنتيبي في مؤتمر صحفي، أقيم اليوم الاثنين في تل أبيب:

"ستكون هذه أول مهمة تقوم بها دولة صغيرة إلى القمر، ولكنها مهمة غير حكومية من تمويل القطاع الخاص، وهو ما سوف يفتح آفاقا جديدة للقمر للفرص التجارية".

وستقوم المركبة الفضائية "بيريشيت" بقياس الحقول المغناطيسية على القمر، وهي البيانات التي سيتم نقلها إلى معهد وايزمان لمساعدة العلماء على دراسة كيفية تكوين القمر قبل ملايين السنين.

© Sputnik . Alexei Filippov وكالة الفضاء الروسية تعلن بناء محطة على سطح القمر في 2031

وسترسل "بيريشيت" المعلومات إلى المعهد لمدة لا تتجاوز 3 أيام، قبل أن تقوم أشعة الشمس بإذابة أجزاء من نظام الاتصالات الخاص بها، ما سيؤدي إلى إنهاء مهمتها على القمر.

ويأمل فريق "بيريشيت" أن يحقق إنجازها بالهبوط على القمر، نفس تأثير مركبة "أبوللو" الأمريكية، عندما ألهم سفر الفضاء في ستينيات القرن الماضي مئات الآلاف من الأطفال في أمريكا لدراسة العلوم وهندسة الطيران.

وأوضح الدكتور عوفر دورون، المدير العام لقسم الفضاء في شركة "إسرائيل آيروسبيس إندارستريز"، "أن الجزء الأكثر إثارة هو جعل الأطفال الإسرائيليين متحمسين للغاية للتكنولوجيا، لكي يروا أنهم قادرين على تحقيق كل شيء".

وأردف: "إنه إنجاز تقني عظيم ، لكنه إنجاز تعليمي كبير أيضا".

الجدير بالذكر أن مركبات من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة هبطت على سطح القمر، وانضمت إليهما الصين، التي هبطت على سطح القمر بواسطة مركبة فضائية غير مأهولة في عام 2013.