واقعة عسكرية إسرائيلية لم تحدث منذ ربع قرن

قالت قناة عبرية إن قائد الوحدة الخاصة في الجيش الإسرائيلي، "سيرت متكال"، التابعة مباشرة لهيئة الأركان، قرر اليوم تقديم استقالته من الجيش.

وذكرت القناة السابعة العبرية، اليوم الثلاثاء، أن قائد وحدة "سيرت متكال" العقيد منشيه حاي قرر "التحرر من الجيش"، بموعد مبكر، بعد توليه لقيادة الوحدة لمدة 3 سنوات متواصلة، وتقديم استقالته من منصبه.

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وأوضحت القناة العبرية أن العقيد منشيه سينهى مهامه خلال الشهرين القادمين، وبأن واقعة تقديم استقالة جنرال إسرائيلي رفيع المستوى، تعد المرة الأولى منذ 23 عاما الذي يقدم ضابط بهذا المستوى في هذه الوحدة تحديدًا على الاستقالة من منصبه بنفسه، بدلًا من انتظار إكمال الفترة المحددة له في الخدمة العسكرية.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن قائد الوحدة الذي يحظر كشف هويته، من الضباط المتميزين في الجيش الإسرائيلي، وأن استقالته تأتي في أعقاب الفشل بحادثة خان يونس، التي قتل فيها ضابطا من الوحدة برتبة مقدم.

ونقلت القناة العبرية عن الناطق باسم الجيش، قوله "إن قائد القوة هو ضابط محترف ومتميز، ولقد أسهم على مدار 26 عاما، من خدمته العسكري، كثيرا لصالح أمن إسرائيل، وهو ضابط حاصل على وسام تقدير من رئيس الاستخبارات، على عمله في الوحدة خلال السنوات الثلاثة الماضية، بحيث حصلت الوحدة تحت قيادته على وسام رئيس الأركان".

وتعزى استقالة قائد الوحدة الإسرائيلية إلى عملية فاشلة لتسلل وحدة من قواته شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ومقتل قائدها وإصابة نائبه بعد انكشاف أمرها.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، أنها اكتشفت قوة إسرائيلية متسللة إلى خان يونس، واشتبكت مع عناصرها؛ ما أسفر عن مقتل سبعة مقاومين بينهم القائد القسامي، نور الدين بركة، وقتل ضابط إسرائيلي رفيع وإصابة آخر.