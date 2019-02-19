قطر ترفض طلبا إسرائيليا

وكتب المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد من خلالها أن مبارك الخيارين، رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر، ورئيس الاتحاد القطري، رفض الطلب الإسرائيلي المتكرر مشاركة دول عربية وخليجية في "بطولة السلام" المنعقدة في إسرائيل.

اتحاد ال #سنوكر #الاسرائيلي يتهم#مبارك_الخيارين رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر ورئيس الاتحاد #القطري



بإفشال عقد "بطولة السلام" للسنوكر باشتراك دول عربية وخليجية في #إسرائيل

بموازاة عقد بطولة #اوروبا للسنوكر التي بدأت أمس في ايلات



خيارين رفض تعميم دعوة إسرائيل على الدول العربية. pic.twitter.com/UQq8l15de5 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) February 18, 2019

وأوضح شمعون آران، مراسل هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية)، أن الخيارين رفض طلبا إسرائيليا يتعلق بمشاركة دول عربية وخليجية في "بطولة السلام" المنعقدة في إسرائيل.

وأورد آران مراسل القناة العبرية أن مبارك الخيارين أفشل عقد "بطولة السلام" للسنوكر، التي كان مقررا أن يشارك فيها دول عربية وخليجية في إسرائيل، قائلا: "خيارين رفض تعميم دعوة إسرائيل على الدول العربية".

وكان أران قد كتب في تغريدته متهما الخيارين في إفشال البطولة الدولية التي أقيمت في بلاده، وتحديدا في مدينة إيلات، حيث قال: "اتحاد السنوكر الاسرائيلي يتهم مبارك الخيارين بإفشال عقد بطولة السلام للسنوكر، باشتراك دول عربية وخليجية في إسرائيل، بموازاة عقد بطولة أوروبا للسنوكر التي بدأت أمس، في إيلات. خيارين رفض تعميم دعوة إسرائيل على الدول العربية".

#مصر و #الاردن يقاطعان بطولة ال-#سنوكر

التي تجرى لأول مرة في #إسرائيل



مبارايات بطولة #اوروبا للعبة ال-سنوكر

تبدأ بعد غد الأحد في ايلات

بمشاركة زهاء ٥٠٠ شخص من ٤٠ دولة.



رئيس اتحاد البليارد الاسرائيلي، شارون ميزراخي:

"بذلت جهود لإشراك مصر والاردن،

ولكنهما يرفضان التعاون رياضيا". pic.twitter.com/fTx6XbPiJi — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) February 15, 2019

ويشار إلى أن مصر والأردن رفضتا الاشتراك في بطولة "السلام" للسنوكر (البلياردو)، المقامة في إسرائيل.

وسبق أن نشر آران نفسه تغريدة سابقة تتعلق برفض الدولتين مشاركتهما في البطولة في إسرائيل.